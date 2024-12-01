دوري "أن بي ايه": صنز يلحق الهزيمة الرابعة تواليا بووريرز

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : تألق الثنائي ديفن بوكر وكيفن دورانت بتسجيلهما 27 و21 نقطة تواليا ليقودا فينيكس صنز لإلحاق الهزيمة الرابعة تواليا لغولدن ستايت ووريرز 113 105 السبت ضمن دوري كرة السلّة الاميركي للمحترفين.

وعلى الرغم من غياب برادلي بيل والبوسني يورسف نوركيتش بسبب الإصابة، تمكن صنز (11 فوزا و8 هزائم) من السيطرة مبكرا بفضل مساهمة تيوس جونز (19 نقطة) وغريسون ألن (17) ايضا.

وقال دورانت بعد اللقاء "تخطى خمسة من لاعبينا عتبة العشر نقاط. لم تكن الليلة مثالية من ناحية التصويب بالنسبة الي ولبوكر، لكنّ الجميع ساهم في جهتي الملعب".

وأعرب دورانت الذي التقط ايضا عشر متابعات سعادته بالبداية القوية لفينيكس الذي تقدم 66 49 مع نهاية النصف الأول.

وأوضح "ذلك الشوك الأول 66 نقطة، تقدمنا بفارق 17، كان هذا الاهم في المباراة".

من جهة ووريرز، أحرز ستيفن كوري 23 نقطة لكنّ ووريرز تلقى هزيمته السابعة مقابل 12 فوزا هذا الموسم.

وعاد كوري الى الملاعب بعدما غاب عن المباراة السابقة بسبب إصابة في الركبة، كما عاد زميله الكندي أندرو ويغينز الذي سجّل 18 نقطة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل الأيمن.

وفي يوتا، برز نجم دالاس مافريكس كايري إرفينغ بتسجيله 30 نقطة ليقود فريقه لتخطي جاز في عقر داره 106 94.

وأضاف كوينتن غريمز 24 نقطة لمافريكس (12 فوزا و8 هزائم)، فيما كان الفنلندي لورين ماركانن افضل مسجلي جاز (4 انتصارات و15 هزيمة) بـ 19 نقطة.

من ناحية أخرى، تعملق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله ثالث ثلاثية مزدوجة (تريبل دابل) هذا الموسم مع 42 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة ويقود ميلووكي باكس لتخطي ضيفه واشنطن ويزاردز 124 114.

وكانت المرة الأولى التي يحرز فيها النجم اليوناني ثلاثية مزدوجة من خلال إحراز أكثر من 40 نقطة، في ليلة سجّل فيها 15 من اصل 24 محاولة من المسافات كلها و12 من 17 من الرميات الحرة.