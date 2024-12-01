شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك.. تاو والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة فى الخامسة مساءً باستاد السلام.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك مكوناً من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، وحسين الشحات.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.