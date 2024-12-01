شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الحسيني بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بعبد المنعم الحسيني وذلك بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح للمرة الثانية على التوالي لدورة انتخابية جديدة فى الفترة من 2024-2028 في الانتخابات التي استضافتها أوزبكستان.

وأكد وزير الرياضة أن مصر باتت تمتلك العديد من المناصب الدولية والتي يتواجد بها العديد من المصريين في مختلف الألعاب بعد الدعم الكامل والدائم من القيادة السياسية، وهو ما يعزز يؤكد على القيمة والمكانة الدولية الكبيرة لمصر بين مختلف دول العالم.

واستطاع عبد المنعم الحسيني الفوز بهذا المنصب للدورة الثانية على التوالي بعد منافسة شديدة مع عدد من المرشحين لاختيار ثلاثة نواب فقط بالانتخاب، ونجح كل من: عبد المنعم الحسيني من مصر، انتوني دونالد من أمريكا وتوماس هيتريت من المجر.

وكان الحسيني قد فاز بهذا المنصب في الدورة الماضية ليصبح أول مصري في التاريخ يحتل هذا المنصب الهام بالاتحاد الدولي للعبة ويستمر في هذا المنصب لدورة جديدة استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي حققها مع الاتحاد المصري في تطوير اللعبة مما كان له أثر على الاتحاد الدولي.

وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد انتخب عبد المنعم الحسيني العام الماضي للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام، حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.