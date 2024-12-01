شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة كينيا فى أمم أفريقيا لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب السيدات لكرة اليد لمواجهة نظيره الكينى فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى رابع مواجهاته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضى إلى 7 ديسمبر الجاري، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

ترتيب مجموعة مصر حتى الآن

منتخب السنغال برصيد 6 نقاط.

منتخب مصر برصيد 4 نقاط.

منتخب الكونغو برصيد 4 نقاط.

منتخب الجزائر برصيد نقطتين.

منتخب كاب فيردى برصيد نقطتين.

منتخب كينيا بدون رصيد.

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثانى اللقاءات على الكونغو والجزائر على التوالى، حيث حصلت مروة عيد على أفضل لاعبة فى المباراة الأولى ومى جمعة فى المباراة الثانية قبل الخسارة أمام السنغال أمس.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لسيدات اليد أخر مواجهاته بالدور الأول أمام كاب فيردى 4 عصرا الثلاثاء 3 ديسمبر.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو والسنغال والجزائر والرأس الأخضر وكينيا.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والكونغو الديمقراطية وتونس وغينيا والكاميرون وأوغندا.