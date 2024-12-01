شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة مكتمل الصفوف قبل مواجهة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة قبل المباراة المرتقبة للفريق المحلاوي أمام الزمالك، في الثامنة مساء غدٍ، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

ويغيب عن الفريق المحلاوي عبد الرحمن بودي مدافع الفريق، والذي يعاني من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد غزل المحلة.

ويضع أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق، الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الفريق الأبيض، والتي من المقرر أن تكون متوازنة بين الهجوم والدفاع، وذلك بهدف مواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية بعد الفوز على الجونة في الجولة الماضية بهدف نظيف.

كما رصد مسئولو غزل المحلة مكافآت خاصة للاعبي الفريق لتحفيزهم للفوز على الزمالك بالدوري، وكان مجلس إدارة غزل المحلة قد قرر صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق لتحفيزهم بعد الفوز على الجونة.

وفتح مسؤولو غزل المحلة مران الفريق لحضور الجماهير، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب أمام الزمالك، حيث تواجدت أعداداً كبيرة من الجماهير في التدريبات وحرصت على دعم اللاعبين وطالبتهم بالفوز على الفريق الأبيض، من جانبه عقد أحمد عيد عبد الملك جلسة خاصة مع لاعبي الفريق المحلاوي حذرهم خلالها من ترك المساحات خاصة وأن الزمالك يمتلك خط أمامي مميز يضم العديد من أصحاب المهارات.