شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلي والبنك في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويتربع الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

وتعادل الأهلى مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري فيما خسر البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف من بيراميدز في نفس الجولة.

من جانبه، طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بتقديم أداء قوى واستعادة الانتصارات للحفاظ على القمة في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون أبرز هدافيه مع استمرار غياب الفلسطيني وسام أبو علي المصاب، وطاهر محمد طاهر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات ، كما يستمر غياب كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري للإصابة.

أرقام الأهلى والبنك فى الدوري