شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى مجموعة إسبانيا واليابان ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 11:12 ص

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش عن جدول منافسات دور المجموعات ببطولة العالم للفرق للرجال والسيدات، والتي تقام للمرة الأولى معاً، في نادي هونج كونج لكرة القدم، في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبي اليابان وإسبانيا، وذلك في منافسات الرجال والسيدات.



مجموعة مصر في منافسات الرجال



مجموعة مصر في منافسات السيدات

وتقام بطولة العالم للفرق كل سنتين منذ عام 1967 (للرجال) و 1979 (للسيدات)، ويتم التنافس عليها بين فرق مكونة من 4 لاعبين.

وتحمل مصر، اللقبين، حيث فازت نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الطيب بلقب السيدات في ديسمبر 2022، بينما فاز علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان وفاز بلقب الرجال في نيوزيلندا الشهر الماضي.

من جانبه، أعلن الإتحاد المصرى للاسكواش، قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات، المشاركة في بطولة العالم للفرق بهونج كونج ديسمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري تعذر مشاركة نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً مع المنتخب الوطني لسيدات الاسكواش، نظراً لخضوعها لجراحة فى الأنف خلال الفترة المقام فيها البطولة.

بهذا تنضم البطلة الصاعدة أمينة عرفى إلى قائمة المنتخب الوطني للسيدات ويصبح التشكيل كالتالى :

1- نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا

2- هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا

3- روان العربى المصنفة الثامنة عالميا

4- أمينة عرفى المصنفة التاسعة عالميا

تشكيل منتخب الرجال :

1- علي فرج المصنف الأول عالميا

2- مصطفى عسل المصنف الثانى عالميا

3- مازن هشام المصنف الخامس عالميا

4- كريم عبد الجواد المصنف السابع عالميا