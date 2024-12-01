شكرا لقرائتكم خبر عن والدة هنا جودة: تهنئة قرينة الرئيس دافع قوى لتحقيق المزيد من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رضوى عزب، والدة هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة والمتوجة ببرونزية بطولة العالم، إن التهئنة التى أرسلتها السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ابنتها بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم دافع قوى لبذل المزيد من الجهد الفترة المقبلة.

وأضافت والدة اللاعبة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تهنئة قرينة الرئيس ستحفز هنا على الاجتهاد أكثر، وتعمل على نفسها أكثر الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الرئيس وقرينته بالرياضيين عامة وابنتها خاصة، حتى تحقق أحلام وطموحات الشعب المصرى.

وأشارت والدة اللاعبة إلى أن ابنتها ستكون أمامها تحديات حتى تحقق الفرحة والسعادة لكل العالم عامة، والشعب المصرى خاصة، في ظل اهتمام الرئيس السيسى وقرينته بها وبالبطولات التي تحققها.

وتوجت هنا جودة ببرونزية بطولة العالم كأول عربية وأفريقية تتوج ببرونزية عالمية، في فئة الناشئات تحت 19 سنة.

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، خلال الساعات الماضية عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح.