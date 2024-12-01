شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي ممثلا لاتحاد الكرة فى دورة لتطوير الرياضة الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه جمال محمد علي ، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم وعميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط السابق، إلى الكويت فى الساعات القليلة الماضية لإلقاء محاضرات قيمة في برنامج "دور التحول الرقمي في صناعة القرار" الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة في الكويت.

ووجهت الهيئة العامة للرياضة الكويتية الدعوة لمدير إدارة المدربين باتحاد الكرة جمال محمد علي لحضور هذه الدورة التي تستهدف مديري الهيئات والمؤسسات الرياضية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام، وتتناول موضوعات حيوية تتعلق بالتحول الرقمي وصناعة القرار في المجال الرياضي.

صناعة القرار في ظل التحول الرقمي، حيث يناقش جمال محمد كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها صناعة الرياضة، وكذلك الخطوات العلمية لاتخاذ القرار، ويقدم الدكتور شرحًا وافيًا للخطوات العلمية التي يجب اتباعها لاتخاذ قرارات مدروسة في المجال الرياضي.

كما تتضمن الدورة مناقشة حول الذكاء الاصطناعي والرياضة، وفيها يسلط جمال محمد علي الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الرياضي، وكيف يمكن استخدامه في صناعة البطل الأولمبي.

وتهدف هذه الدورة إلى رفع كفاءة العاملين في المجال الرياضي، وتزويد المشاركين بأحدث الأدوات والمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية في مجال الرياضة، وكذلك تعزيز التعاون الرياضي الخليجي في مجال الرياضة وتبادل الخبرات.