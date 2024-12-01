شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من خبرات ثلاثى البنك قبل موقعة الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى تحذير لمدافعى فريقه من خطورة الثلاثى محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان وأسامة فيصل، لاعبو البنك الأهلى قبل مباراة الفريقين اليوم ببطولة الدوري المصري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الأحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الإيفواري 4-2 فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحذر كولر مدافعى الأهلى من خطورة إستمرار الأخطاء الدفاعية التى تسبب فى اهتزاز شباك المارد الأحمر بثلاثة أهداف فى المباراتين الأخيرتين أمام الاتحاد السكندري وستاد أبيدجان بدوري الأبطال مشدداً على صعوبة لقاء البنك وضرورة استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية للحفاظ على القمة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.