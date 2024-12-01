شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات في دورى المحترفين بطعم الممتاز.. أسوان والمقاولون الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات الجولة العاشرة من بطولة دورى المحترفين، 4 مواجهات بطعم الدورى الممتاز، حيث سبق أن لعبت هذه الأندية الثمانية في الدورى الممتاز قبل هبوطها للقسم الثانى.

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة من بطولة دورى المحترفين في الثانية والنصف مساء اليوم الأحد، بـ5 مواجهات قوية على أن تستكمل غدا الاثنين بـ5 مواجهات أخرى.

ونستعرض 4 مواجهات بطعم الممتاز في التقرير التالى.. المنصورة × بلدية المحلة

يستضيف فريق المنصورة متذيل ترتيب دورى المحترفين برصيد نقطتين، فريق بلدية المحلة صاحب المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط، وستكون المباراة واحدة من المباريات الجماهيرية التي دائما ما تشهد تواجد جماهير كبير، خاصة من جانب المنصورة في محاولة لإخراج الفريق من الموقف الصعب الذى يعيشه، بعدما قامت الإدارة بتغيير 3 مدربين حتى الآن، حيث بدأ برضا العيسوى ثم أيمن المزين وأخيرا علاء نوح، بينما يتمسك بلدية المحلة حتى الآن بإبراهيم صلاح رغم النتائج المتراجع إلا أن الفريق حقق انتصارا مهم في الجولة الماضية.

وادى دجلة × وى

ستكون مباراة وادى دجلة مع وى أقوى مباريات الجولة، نظرا للمنافسة القوية بين الفريقين، حيث يحتل وادى دجلة صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مرور 9 جولات برصيد 20 نقطة، متفوقا على المقاولون العرب صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، فيما يحتل المصرية للاتصالات "وى" المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وستكون المباراة غاية في القوة وتساوى 6 نقاط لفارق النقطتين بين الفريقين، ويأمل محمد الشيخ في قيادة دجلة لمواصلة الصدارة، فيما يبحث عمرو أنور مدرب وى في تخطى وادى دجلة منتظرا نتيجة المقاولون لحسم الصدارة.

أسوان × المقاولون العرب

من العنوان تشعر أنها مباراة في الدورى الممتاز، نظرا للتاريخ الكبير الذى يمتلكه فريق أسوان في بطولة الدورى، وهو نفس الحال بالنسبة للمقاولون الذى صال وجال في ملاعب أفريقيا، ولكن المواجهة في دورى المحترفين بعد هبوط المقاولون الموسم الماضى، وتواجد أسوان يبحث عن الصعود مرة أخرى، ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 20 نقطة خلف دجلة بفارق الأهداف، فيما يأتي أسوان في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

السكة الحديد × الترسانة

آخر المباريات التي تمثل ذكريات الدورى الممتاز بين السكة الحديد أحد أعرق الأندية المصرية مع الترسانة صاحب التاريخ المضيء في الكرة المصرية، ولكن هذه المواجهة في دورى المحترفين، حيث يعانى السكة مع بداية هذا الموسم ليتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الترسانة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.