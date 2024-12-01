شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات خالد الغندور أمام بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على جاهزية خالد الغندور لاعب الفريق، بعد تعافيه من إصابة التمزق فيا لعضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة مع المصري خلال المباريات الأخيرة.

وكان الغندور شارك مع المصري في ودية الفريق البورسعيدي أمام اتحاد القليوبية، والتي أقيمت الجمعة الماضية، وانتهت بفوز المصري بنتيجة 11-0، حيث سجل الغندور هدفاً لفريقه.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز في الخامسة مساء غداً الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث المصري عن مواصلة الانتصارات.

وكان المصري فاز في الجولة الثالثة من الدوري على الزمالك بهدف نظيف، حيث قرر مجلس المصري صرف مكافآت اللاعبين بشكل فوري بعد مضاعفتها لتحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع الجونة، ثم فاز في الجولة الثالثة على الزمالك بهدف نظيف.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 7 نقاط خلف الأهلي وبيراميدز واللذان يمتلكان نفس رصيد النقاط.