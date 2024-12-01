شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تستعد للمشاركة في مباريات الدورى الفرنسي لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 10:09 ص

تستعد هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، والمتوجة ببرونزية بطولة العالم مؤخرا، للمشاركة في مباريات فريقها Joue Les Tours الذى تلعب له بالدورى الفرنسي، والتي تصل إلى 3 مباريات الشهر الجارى.

ووصلت هنا جودة إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وكان في استقبالها وفدا من وزارة الرياضة، بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم، والتي تٌعد الأولى عربيا وأفريقيا على مستوى ناشئات اللعبة.

ووفقا لأجندة البطولات بالاتحاد الدولى، فهناك 3 بطولات خلال يناير المقبل، على أن تتحدد قوائم المشاركين فيها الفترة المقبلة.

وتوجت هنا جودة بالميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام لاعبة المانيا بنتيجة 4ـ1 ، في منافسات تحت 19 سنة ناشئات.

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، خلال الساعات الماضية عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح"