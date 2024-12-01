شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يُعيد الأمل لـ حسام أشرف في قيادة هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأمل لحسام أشرف مهاجم الفريق، بعدما كان اللاعب بعيدًا عن حسابات المدرب بعد عودته من الإعارة لفريق بلدية المحلة، بنهاية الموسم المنقضى، وهو ما دفع حسام أشرف يدرس الخروج مرة أخرى من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة لأى فريق، من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة، خاصة وأنه كان يمتلك العديد من العروض سواء الداخلية أو الخارجية، قبل أن يقرر الاستمرار مع الفارس الأبيض وانتظار حصوله على فرصة حقيقية للظهور والتأكيد على أحقيته في قيادة هجوم الفريق الأبيض.

ودخل حسام أشرف حسابات جوزيه جوميز بعدما حصل اللاعب على فرصة المشاركة في بعض المباريات لدقائق قليلة، ونجح في اثبات امكانياته وإنه يحتاج لمزيد من الوقت والفرص لاستعادة حساسية المباريات ومن ثم الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة بشكل كبير، ونجح حسام أشرف في المباراة الودية التي خاضها الزمالك أمام مدينة نصر في تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليدخل اللاعب حسابات المدير الفني خاصة في ظل تراجع مستوى التونسى سيف الدين الجزيرى وعدم الاعتماد بشكل كلى على عمر فرج، بالإضافة إلى تذبذب مستوى ناصر منسى.

فى سياق مختلف سادت حالة من الارتياح داخل نادي الزمالك بعد عودة محمود حمدي "الونش" للمشاركة فى مباريات الفريق والتي بدأها باللقاء الودي أمام مدينة مصر يوم الخميس الماضي وذلك بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب إصابة الرباط الصليبي.

ويؤمن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإمكانيات الونش ويراهن عليها كما يعلم مدى الإضافة الذى سيقدمها اللاعب إلى دفاع القلعة البيضاء حال نجاحه فى استعادة مستواه المعهود بصورة سريعة.

من جانبه عبر محمود حمدي "الونش" عن سعادته بعودته للمشاركة في المباريات مجدداً بعد إصابتى الصليبى المتتاليتين، اللتين تعرض لهما مؤخراً وتسببتا فى ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة وتعطيل مشواره مع القلعة البيضاء.

وكان الونش انضم لقائمة الزمالك لأول مرة بعد العودة من الإصابة أمام بلاك بولز الموزمبيقي فى الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأربعاء الماضى قبل أن يشارك فى أول مباراة ودية مع الأبيض أول أمس الخميس أمام فريق مدينة نصر.

وكتب الونش عبر "أستوري إنستجرام" "الحمد لله رب العالمين على العودة وربنا يبعد عن كل اللاعبين الإصابات ويجعلها آخر إصابة يارب وشكراً من قلبي للناس اللى وقفت جمبي من جهاز طبي ومجلس إدارة ولاعبين وطبعاً الجمهور اللى واقف فى ضهرنا".