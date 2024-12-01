شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى "المنتعش" يخشى انتفاضة إنبى اليوم في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى فريق الإسماعيلى في الثامنة مساء اليوم الأحد، صحوة فريق إنبى على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق الإسماعيلى فوزا مهما على بتروجت بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط إنبى أمام فاركو بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

وعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات إنبى من أجل دراسة نقاط القوة والضعف التى ظهرت خلال مواجهات إنبى الثلاثة الماضية فى الدورى أمام موردن سبورت وبيراميدز وفاركو، من أجل وضع خطة حصد النقاط الثلاثة، كما جهز المهاجمين من أجل استغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافسين، وعلاج أزمة إهدار الفرص، حيث لم يسجل الفريق سوى هدف واحد حتى الآن.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل بداية الجولة الرابعة، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفا.

في المقابل، يأمل سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبى، في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم ووقف سلسلة النتائج السيئة التي يحققها الفريق بعد الخسارة في مباراتين آخرها برباعية فاركو، وحذر اللاعبين المقصرين بإبعادهم عن التشكيل الأساسى وإحالتهم لدكة البدلاء، وطالبهم بغلق المساحات أمام مهاجمى الدراويش واستغلال الفرص.

يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر في ترتيب دورى nile برصيد نقطة قبل بداية الجولة الرابعة، جمعها من تعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.