شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يدرس الاستعانة بمستشار فنى أجنبى للجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 09:00 ص

يدرس هانى أبو ريدة الرئيس المحتمل لاتحاد الكرة استقدام مستشار فنى أجنبى للجنة الحكام بحيث يكون تواجده في مصر بشكل مؤقت وليس دائم، وذلك لسببين أولهما تقليل التكلفة المالية التي يتحملها الاتحاد سواء الراتب أو الإقامة، بجانب منح صلاحيات لياسر عبد الرؤوف رئيس اللجنة الحالي للحصول على فرصته كاملة في رئاسة اللجنة.

وينوى أبو ريدة أيضا استقدام محاضر تحكيمى من الفيفا بشكل دورى لشرح أبرز التعديلات للحكام المصريين وتطوير مستواهم.

وانتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هانى أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامى أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة