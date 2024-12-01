شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفقد جهود ماجاسا بسبب إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق زد اف سي جهود لاعبه ماتا ماجاسا لاعب الفريق لمدة 10 أيام؛ بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وخضوعه لبرنامج تأهيلي وحاجته لمدة 10 أيام قبل المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

وواصل ماتا ماجاسا غيابه عن زد في مباراته أمام حرس الحدود مساء السبت في الدوري بسبب تلك الإصابة.

وحرص مجلس إدارة نادى زد إف سي على حضور مران الفريق الأربعاء الماضي، من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم في المباريات المقبلة بالدوري المصري، لتقديم عروض قوية في الفترة الماضية، خاصة أن الفريق لم يقدم المستويات المنتظرة منه في المباريات الثلاث الماضية.

وتعادل زد مع الجونة سلبيا في الجولة الافتتاحية ثم خسر من الأهلي بهدف نظيف في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الجولة الثالثة ثم الفوز على حرس الحدود، ووصل للنقطة الخامسة في المركز السابع في جدول الدوري المصري.

وأكد أعضاء مجلس إدارة نادي زد للاعبين أن المجلس يتفهم صعوبة المنافسة في الموسم الحالي، باعتباره موسما استثنائيا، ونعلم أن كل الفرق تقاتل للحصول على نقطة، ولكن طالبوا اللاعبين بالتركيز والاجتهاد في المباريات القادمة لوضع الفريق في مركز متقدم بجدول الدوري.

وطالب مجلس الإدارة اللاعبين بضرورة استعادة العروض القوية التي ظهروا عليها في الموسم الماضي، خاصة أن الفريق لديه طموح في المنافسة على التواجد بالمربع الذهبي وتكرار الطفرة التي أظهرها الفريق في الموسم الأول بالدوري الممتاز.