شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الاتحاد السكندرى يكشف تفاصيل إصابة المهدى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الصاوي طبيب نادي الاتحاد السكندري، أن إصابة المهدي سليمان حارس الفريق في لقاء طلائع الجيش، هي كسر في أسفل عظمة الشظية، وتم التعامل معها، وعمل جبيرة له في المستشفى.

وقال الصاوي، خلال تصريحات تليفزيونية: "سنتابع حالة المهدي سليمان في الأسبوع الأول، وحالة الكسر الذي تعرض له، ولم نحدد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن".

وأضاف: "لا نريد الحكم سريعًا على حالة المهدي سليمان، ولكن سنتابع الحالة بالأشعة بصفة مستمرة".

واختتم: "المهدي حارس كبير، وراضٍ بقضاء الله، ونتمنى عودته للملاعب سريعا".