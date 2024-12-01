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طبيب الاتحاد السكندرى يكشف تفاصيل إصابة المهدى سليمان

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:59 ص

كشف محمد الصاوي طبيب نادي الاتحاد السكندري، أن إصابة المهدي سليمان حارس الفريق في لقاء طلائع الجيش، هي كسر في أسفل عظمة الشظية، وتم التعامل معها، وعمل جبيرة له في المستشفى.

وقال الصاوي، خلال تصريحات تليفزيونية: "سنتابع حالة المهدي سليمان في الأسبوع الأول، وحالة الكسر الذي تعرض له، ولم نحدد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن".

وأضاف: "لا نريد الحكم سريعًا على حالة المهدي سليمان، ولكن سنتابع الحالة بالأشعة بصفة مستمرة".

واختتم: "المهدي حارس كبير، وراضٍ بقضاء الله، ونتمنى عودته للملاعب سريعا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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