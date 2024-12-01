شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ربيعة وياسر تقترب من قيادة دفاع الأهلى أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي من المشاركة أساسيا وقيادة دفاع فريقهما في مباراته أمام البنك الأهلي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وقادت ثنائية ربيعة وياسر دفاع الأهلي أمام استاد أبيدجان الماضية في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقترب من الاستمرار في قيادة دفاع الفريق الأحمر في مباراة البنك الأهلي اليوم.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على تواجد محمود عبد المنعم كهربا فى خط هجوم المارد الأحمر بمباراة البنك الأهلى ببطولة الدوري المصري اليوم.

وشارك كهربا أساسياً فى مباراة الأهلى واستاد أبيدجان الإيفواري الأخيرة، ونجح فى تسجيل هدفين ليقود المارد الأحمر للفوز برباعية مقابل هدفين.

ويرغب كولر فى تعويض غياب الثنائى وسام أبو على وطاهر محمد طاهر مهاجما الأهلى عن مباراة البنك فى استغلال رغبة كهربا فى استعادة فورمته الفنية والبدنية ومواصلة هز شباكى منافسى المارد الأحمر.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء غد الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري، بعدما حقق المارد الأحمر فوزاً عريضاً على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.