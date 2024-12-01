شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: لا يوجد اتفاق لشراء زلاكة من بيراميدز.. وهذا سر تأخر ضم قندوسى والان مع تفاصيل الخبر

كشف معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا أنه لا يوجد اتفاق على شراء محمود زلاكة من بيراميدز، وهو انضم على سبيل الإعارة فقط، ونجح في الانضمام إلى منتخب مصر.

قال البطاوى، في تصريحات لبرنامج "هاتريك" على قناة أون تايم سبورتس: "بخصوص أحمد قندوسي لاعب الفريق والمعار من الأهلي، فتحنا خطوط لشراء اللاعب من الأهلي وكذلك خطوط للاتفاق مع اللاعب، ونسير في اتجاه أن يستمر مع سيراميكا بعد نهاية مدة الإعارة".

وأوضح أن سبب التعطل هو تواجده مع منتخب الجزائر وارتباطه بالمباريات بخلاف انشغال الأهلي ببعض المباريات، وسنحاول حسم الموضوع خلال الأيام القادمة.

وأشار البطاوي إلى أنه حال شراء أحمد قندوسي سينطبق عليه قاعدة عدم بيع أي لاعب من القطبين للغريم الثاني، كما حدث مع أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

واختتم: "جون إيبوكا لاعب مهم وفي حال وجود عروض لشراء اللاعب سيتم دراسة العروض بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي لبحث الأفضل للنادي، ولا توجد نية لاستعارة حمزة علاء من الأهلي في الفترة القادمة".