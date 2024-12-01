شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر الفائز من مباراة بوتافوجو وباتشوكا فى نصف نهائى الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب فريق الأهلي الفائز من مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، لتحديد منافسه في مباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال، والتي ستقام يوم 14 ديسمبر الجاري في الإمارات.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في ربع نهائي البطولة في المباراة التي جمعتهما يوم 29 أكتوبر الماضي على استاد القاهرة، ومن المقرر أن يلتقي بوتافوجو مع باتشوكا مكسيكي في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال يوم 11 ديسمبر الجاري على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج فريق بوتافوجو ريجاتاس بكأس كوبا ليبرتادوريس للموسم الحالي 2024-25 إثر تغلبه على نظيره أتلتيكو مينيرو بنتيجة 3-1 في المباراة التي أجريت بينهما مساء السبت بملعب المونيمونتال في بوينس آيرس.

مينيرو ضد بوتافوغو ريغاتاس

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من عن طريق لويز هنريكي هدفين في الدقيقتين 35 و44، وأليكس تيليس فى الدقيقة 99 من عمر المباراة، بالرغم من النقص العددي من فريق بوتافوجو ريجاتاس منذ الدقيقة الأولى عقب طرد اللاعب جريجوري، بينما جاء هدف فريق أتلتيكو مينيرو في الدقيقة إدواردو فاراجاس في الدقيقة 47.

كما شهد اللقاء حصول اللاعب إيجور خيسوس لعلى الطرد في الوقت من بدل الضائع ليكمل فريق بوتافوجو ريجاتاس الدقائق المتبقية ناقص عدديًا بعدد 2 من لاعبيه.

وضرب نادي بوتافوجو ريجاتس موعدًا مع باتشوكا المكسيكي (بطل كونكاكاف) في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الإنتر كونتيننتال، المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر القادم، والفائز منهما يواجه الأهلي.

وتأهل فريق أتليتكو مينيرو إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي على ريفر بليت، بينما نجح بوتافوجو في التأهل لأول مرة في تاريخه بعد تفوقه على بينارول بنتيجة إجمالية 6-3.

مباراة مينيرو ضد بوتافوجو ريجاتاس

أما بوتافوجو، فقد مر طريقه إلى النهائي عبر تحديات صعبة، ولكنه تمكن من تخطي كل العقبات، بعد فوز ضيق على بالميراس، تلاه انتصار بركلات الترجيح على ساو باولو، ثم فوز كاسح على بينارول 5-0 في نصف النهائي.

بوتافوجو الذي يتصدر الدوري البرازيلي هذا الموسم، يسعى لتحقيق أول انتصار له خارج أرضه في مرحلة خروج المغلوب من البطولة، مع سلسلة من خمس مباريات دون خسارة في كافة المسابقات.

وتقابل الفريقان من قبل في 53 مباراة، حقق فريق أتلتيكو مينيرو الفوز في 16 مواجهة، وخسر في 23، وكان التعادل حاضرا في 14 لقاء.

وجاء تشكيل بوتافوجو ريجاتاس ضد مينيرو كالتالي:

حراسة المرمى: جون

خط الدفاع: فيتينيو، أدريلسون، بارابوزا، تيليس

خط الوسط: فريتاس، سافارينو، جريجوري

خط الهجوم: لويز هنريكي، إيجور خيسوس، ألمادا

بينما جاء تشكيل أتلتيكو مينيرو ضد بوتافوجو ريجاتاس كالتالي:

حراسة المرمى: إيفرسون

خط الدفاع: ليانكو، باتاجليا، ألونسو

خط الوسط: سكاربا، فيرا، فرانكو، جرانا

خط الهجوم: هالك، ديفرسون، باولينيو