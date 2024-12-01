شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف والبرازيلية لورا بيجوسى تتأهلان لنهائى منافسات الزوجى ببطولة بوينس آيرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزوجي البطلة المصرية ميار شريف مع البرازيلية لورا بيجوسي، في الفوز على الزوجي البرتغالية فرانسيسكا جورجي والبرازيلية إنجريد مارتينز فى مباراة نصف نهائي منافسات زوجي السيدات ببطولة دبليو تي إيه 125 كيه بوينس آيرس، لتتأهلا إلى المباراة النهائية للبطولة في منافسات الزوجي.

وكانت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، قد نجحت في الفوز على التشيكية سارة بجلي في منافسات الدور نصف النهائي ببطولة دبليو تي إيه 125 كيه بوينس آيرس، للتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة في منافسات الفردي.

وتعتبر ميار شريف هي المصنفة الرابعة للبطولة، وكانت ميار شريف قد تأهلت إلى نصف نهائى بطولة بوينس آيرس بالأرجنتين، بعد الفوز على لاعبة الأرجنتين جاسمين اورتنيز بنتيجة 2/1.