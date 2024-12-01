شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو خالد بيبو: وسام أبو على وإمام عاشور مثلى الأعلى.. وأتمنى الاستمرار فى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عمرو خالد بيبو لاعب الأهلى المعار لنادى آراو السويسرى، أنه سعيد بخوض تلك التجربة، قائلاً: "الغربة صعبة وتجربة ليست سهلة، وأصعبها البعد عن الأهل".

وقال عمرو خالد بيبو، خلال تصريحاته لبرنامج ملعب أون، عبر شاشة أون تايم سبورت 1: "واخد قرار إنى مكمل فى الاحتراف، وأتمنى الاستمرارية، والأهلى أكبر فريق فى أفريقيا، وساعدنى انتقل لناد كبير فى سويسرا، وأنا حاليًا إعارة ولو رجعت الأهلى هبقي راجع لنادى كبير أيضًا".

وأضاف: "البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، يعمل دائمًا على تطويرى، ودائمًا يجعلنى أشاهد فيديوهات للتدريب من أجل تنفيذ بعض الأمور الفنية والتطور بها".

وعن مثله الأعلى فى كرة القدم، أكد عمرو خالد بيبو أن مثله الأعلى حاليًا ثنائى الأهلى وسام أبو علي، وإمام عاشور.