شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يعلن غيابه عن الملاعب شهرا ونصف الشهر بعد كسر عظمة الشظية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري مدة غيابه عن الملاعب بعد وضع قدمه في الجبيرة، إثر تعرضه لكسر في عظمة الشظية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، بعد الاحتكاك مع كريم طارق لاعب الفريق العسكري.

وقال المهدى سليمان، فى تصريحاته لبرنامج ملعب أون عبر شاشة أون تايم سبورت 1، إن الطبيب المعالج أبلغه بالغياب عن الملاعب مدة شهر ونصف الشهر.

وكان المهدي سليمان قد نشر صورة عبر حسابه على فيسبوك بوك بصورته بعد وضع قدمه في الجبيرة وعلق عليها: "أحمدك ربي وأشكرك، وأسألك أن تجعل هذه الإصابة كفارةً للذنوب ورفعًا للدرجات".

وخطف فريق طلائع الجيش فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز وصل طلائع الجيش إلى النقطة السابعة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة السابعة في المركز الخامس.

وتعرض المهدي سليمان لإصابة قوية بعد مرور ربع ساعة ليتم استبداله اضطراريا ويشارك بدلا منه صبحي سليمان، وتدخلت سيارة الإسعاف لنقل المهدي خارج الملعب، واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع بسبب توقف اللعب أكثر من مرة خاصة وقت إصابة المهدي، ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.