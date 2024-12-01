شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة السلة يعلن عقوبات مباراة السوبر بين الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:13 ص

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، إيقاف لاعب سلة الاتحاد السكندري علي أحمد، ولفت نظر مصطفى كيجو لاعب النادي الأهلي، بسبب الأحداث التي وقعت في مباراة كأس السوبر المصري بالبحرين بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري.

وفيما يلي قرارات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن المباراة:

أولا إيقاف علي محمد أحمد لاعب الاتحاد السكندري مباراتين في الدوري وتوقيع غرامة مالية قدرها (50000 جنيه) فقط خمسون ألف جنيه لما بدر منه أثناء المباراة من سوء سلوك.

ثانيا لفت نظر وإنذار مصطفى كيجو لاعب النادي الأهلي نظير الأحداث التي وقعت في نفس المباراة.

وتُوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة بعد الفوز على المنامة البحريني، في البطولة التي تحتضنها المملكة البحرينية خلال الفترة الحالية.

وفاز الاتحاد السكندري على المنامة البحريني بنتيجة 77-60، ليتوج الفريق السكندري بلقب كأس السوبر المصري البحريني والذي يقام لأول مرة.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة البحريني، بكأس السوبر البحريني لكرة السلة على حساب فريق الأهلي، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري البحريني لكرة السلة، والذي تحتضنه مملكة البحرين خلال الفترة الحالية.

وفاز المنامة على نظيره الأهلي البحريني بنتيجة 80-72، ليتوج بلقب كأس السوبر البحريني لكرة السلة للموسم 2024.

وكان الاتحاد السكندري قد تُوج الخميس الماضي بلقب كأس السوبر المصري لكرة السلة على حساب النادي الأهلي بنتيجة 87-84، بعد لقاء قوي من الفريقين.



عقوبات سوبر السلة