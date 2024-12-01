شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إمام عاشور الشخصى يكشف سبب تراجع مستواه بالأهلى وحقيقة الإساءة لأحد مسئوليه والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد جميل المدرب الشخصي لإمام عاشور لاعب الأهلي، أن ناديه منع تدرب اللاعبين خارج النادي، ولكن إمام عاشور تحدث معي خلال يومين من أجل العودة للتدرب بشكل فردي معي، وعاد وألغى الفكرة بسبب رفض إدارة الأهلي.

وقال جميل، في تصريحات لبرنامج "هاتريك" على قناة أون تايم سبورتس: "إمام عاشور كان يرغب في تطوير مهاراته والنقاط التي لا يجيد تنفيذها بشكل فردي لأنه يلعب في ناد يعتمد على العمل الجماعي، لتطوير بعض النواحي الفنية لديه".

وأضاف: "هدفي مساعدة اللاعب قدر الإمكان، وعملت مع عدد كبير من اللاعبين لتطوير مهاراتهم أو اللعب في مراكز معينة داخل الملعب، وهدفي مساعدة أي لاعب بغض النظر عن الانتماءات".

وتابع: "كنت أتمنى مساعدة إمام عاشور وهو في الأهلي رغم أنني زملكاوي والجميع يعرف ذلك، ولكن أعمل لنفسي واسمي، ومن الصعب نشر أي فيديو لأي لاعب إلا بموافقته".

وعن واقعة نشر "استوري" عبر حسابه بموقع إنستجرام فيها إساءة لأحد مسئولي النادي الأهلي، أكد: "إمام عاشور نشر استوري بدون علم أن بها إساءة لأي شخص داخل الأهلي واستمرت ساعة على حسابه، ولكن لم ينتبه إليها إلا بعد أن قام أحد أصدقائه بالاتصال به وتنبيهه بما قام به، وإمام عاشور كثيرا ما يعيد نشر منشوراتي على إنستجرام بحكم أننا أصدقاء".

واختتم أحمد جميل تصريحاته قائلا: "لا أسعى لكسب اللقطة على حساب أحد أصدقائي من اللاعبين، وطريقة اللعب في الأهلي هي سبب تراجع أداء إمام عاشور عما كان عليه الوضع في الزمالك".