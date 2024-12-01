شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نستطيع التعاقد مع لاعبين فى يناير بعد إيقاف حكم البرتغالى باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الطعن الذي قدمه مسؤولو القلعة البيضاء يوقف الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال سالم في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تقدمنا باستئناف ضد حكم البرتغالي جايمي باتشيكو قبل نهاية الشهر الجاري في المحكمة الفيدرالية السويسرية، وبالتالي تم إيقاف الحكم ونستطيع التعاقد مع لاعبين في يناير المقبل".

وأضاف: "موقف نادي الزمالك في قضية الجابوني آرون بوبينزا سليم للغاية ولم ندفع له أي أموال كما أشيع خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "توقيع العقوبات على اللاعبين أمر يخص عبد الواحد السيد مدير الكرة ومجلس إدارة نادي الزمالك".