شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى اليوم السبت 30 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم، السبت، الموافق 30 - 11 - 2024 ثلاث مباريات فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى NILE، حيث واجه سيراميكا نظيره مودرن سبورت، والتقى زد مع حرس الحدود، والاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

هاتريك "زلاكة" يقود سيراميكا للفوز على مودرن سبورت فى دورى NILE.. فيديو

حقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

زد يفوز على حرس الحدود بثنائية ويحقق انتصاره الأول فى الدورى

حقق فريق زد أول انتصار له في مسابقة الدوري المصري عقب الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

رجب عمران يقود طلائع الجيش لفوز "+90" على الاتحاد السكندرى