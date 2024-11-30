شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحى رجل مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

حصل عماد فتحي لاعب طلائع الجيش على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

خطف فريق طلائع الجيش فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز وصل طلائع الجيش إلى النقطة السابعة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة السابعة في المركز الخامس.

وتعرض المهدي سليمان لإصابة قوية بعد مرور ربع ساعة ليتم استبداله اضطراريا، ويشارك بدلا منه صبحي سليمان، وتدخلت سيارة الإسعاف لنقل المهدي خارج الملعب، واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع بسبب توقف اللعب أكثر من مرة خاصة وقت إصابة المهدي، ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة، في ظل التحفظ الدفاعي من الفريقين وتمركز اللعب في وسط الملعب.

وسجل رجب عمران هدف الفوز لطلائع الجيش في الوقت القاتل، حيث أحرز الهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، قبل أن تنتهي بفوز الفريق العسكري بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة – مصطفى إبراهيم

الوسط: مورو ساليفو – عبد الغني محمد – عمرو صالح

الهجوم: إيمانويل إيبه - فادي فريد – بيكالي أوبامي



بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – حميد ماو – عماد فتحي

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – يسري وحيد