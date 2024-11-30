شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن تعيين معتز البطاوى مشرفا على الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا، تعيين معتز البطاوي، عضو مجلس إدارة النادي، مشرفًا عامًا على الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، قد أعلن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - أحمد هاني - أحمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - أيمن موكا - چون إيبوكا.