شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يفوز بعضوية لجنة الأخلاق فى الاتحاد الدولى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 30 نوفمبر 2024 10:29 م
فاز أحمد سمير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح بعضوية لجنة الأخلاق في انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح.
ونجحت مؤخرا بالتزكية قائمة طارق الحسيني فى الانتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة 6 ديسمبر، لتفوز القائمة بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدروة جديدة 2024/ 2028.
وتضم قائمة طارق الحسيني السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين، والذين قادوا الاتحاد تحت رئاسة عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين وهم: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، أحمد نبيل، أحمد سمير الميدانى، أيمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، أمانى البحيرى، أمنية حسين.
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