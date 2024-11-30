شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يفوز بعضوية لجنة الأخلاق فى الاتحاد الدولى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

فاز أحمد سمير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح بعضوية لجنة الأخلاق في انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح.

ونجحت مؤخرا بالتزكية قائمة طارق الحسيني فى الانتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة 6 ديسمبر، لتفوز القائمة بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدروة جديدة 2024/ 2028.

وتضم قائمة طارق الحسيني السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين، والذين قادوا الاتحاد تحت رئاسة عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين وهم: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، أحمد نبيل، أحمد سمير الميدانى، أيمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، أمانى البحيرى، أمنية حسين.