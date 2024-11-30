شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلى الختامى لمواجهة البنك الأهلى.. محاضرة بالفيديو وتدريبات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي غدًا في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا مع انطلاق فقرات المران تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق.

وشارك رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران متنوع تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأحد، والمقرر إقامتها على ملعب السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.