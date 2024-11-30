شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس إدارة اتحاد المصارعة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

نجح سعيد صلاح فى الفوز برئاسة الاتحاد المصري للمصارعة؛ وحصد صلاح 14 صوتا مقابل 7 أصوات لمنافسه هاني علام، وحسم منصب نائب الرئيس اللواء محمد محمود، وفاز بمنصب السكرتير العام إبراهيم عادل.

وفي منصب أمانة الصندوق أحمد محمود، بينما فاز بمنصب العضوية، وائل توفيق ومحمود عكاشة وسيد جمعة ومصطفى محمد وأشرف حافظ.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة 22 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى الانتخابات.

وتنافس في الانتخابات الثنائي هانى علام، وسعيد صلاح على منصب الرئيس، ويحيى زكريا، محمد محمود، محمود المتبولى، على مقعد نائب الرئيس، وفى السكرتير العام ترشح محمود السيد، إبراهيم عادل مصطفى، هشام عبد القادر.

وتنافس على أمانة الصندوق أحمد راشد، نبيل الشوربجي، أحمد عمارة، محمود أدم.

وفى العضوية كل من: شريف عقل، وائل الشيمى، مصطفى صبحى، السيد عبدالعال، أمير الغتمى، محمد السبع، أحمد جبر، محمد بدوى، محمود عكاشة، أشرف حافظ، محمد عبد العزيز، أحمد شوقى، نرمين رفيق، إسلام موسى، عبد الرحمن الرفاعى.