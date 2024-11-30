شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتوج بكأس السوبر المصرى البحرينى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق سلة الاتحاد السكندري بـكأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة بعد الفوز على المنامة البحريني بنتيجة 77-63 فى مباراة اللقب الذى يقام لأول مرة.

وكان الاتحاد قد تغلب على الأهلى ببطولة السوبر المصرى، بينما فاز المنامة على الأهلى البحرينى، ليلتقى الفائزان على لقب السوبر المصرى البحرينى، بينما التقى الأهلى المصرى مع نظيره البحرينى على مباراة المركزين الثالث والرابع.

وتوج الأهلى بالمركز الثالث وبرونزية البطولة، بينما حقق الأهلى البحرينى المركز الرابع.