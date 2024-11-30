شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الملاكمة: أرغب فى توسيع قاعدة اللعبة وحصد ميدالية بلوس أنجلوس 2028 والان مع تفاصيل الخبر

السبت، 30 نوفمبر 2024 10:18 م

كشف مجدى اللوزى رئيس اتحاد الملاكمة عن رغبته فى توسيع قاعدة الملاكمة خلال المرحلة المقبلة فور فوزه فى الانتخابات والتى حسمها بالحصول على 13 صوتا.

وقال اللوزى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه يعد بحصد الملاكمة ميدالية أولمبية فى لوس أنجلوس 2028.

واستطاع مجدى اللوزى الفوز برئاسة اتحاد الملاكمة لدورة جديدة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة.

وجاء فوز اللوزى بالحصول على 13 صوتا مقابل 11 صوتا لعبد العزيز غنيم.

وجاء تشكيل المجلس كالتالى: محمد توما نائبا، ومحمد حسن أمين الصندوق، وفى العضوية: إيهاب عبد الباسط ومحمود عبده خليفة وعلى الشراكى ونجيب العيسوى وأشرف سمك وماجدة شمعون مقعد المرأة بالتزكية.

وتشهد انتخابات الملاكمة حضور 25 هيئة لها حق التصويت فى الجمعية العمومية، فى ظل عدم مشاركة الشرقية للدخان.