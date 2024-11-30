شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة الأولى عربيا وأفريقيا على منصات بطولات العالم والان مع تفاصيل الخبر

واصلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، كتابة أسطر باسمها فى سجلات تاريخ لعبة تنس الطاولة، بعد الإنجاز الذى حققته مؤخرا بالتتويج بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للناشئين والناشئات التى تقام بالسويد.

وأصبحت هنا جودة بالميدالية التى حققتها أول لاعبة عربية وأفريقية تقف على منصات بطولات العالم للناشئات، حيث توجت بالبرونزية بعد الهزيمة أمام لاعبة ألمانيا بنتيجة 4-1.

ولا تعد هذه الميدالية وحدها هى التى جعلت هنا جودة تتربع على عرش الأوائل فى لعبتها، بل سبق وشاركت فى أولمبياد طوكيو 2020 وكانت وقتها الأصغر مشاركة بالأولمبياد، وكان عمرها وقتها 13 عاما فقط، كما شاركت فى أولمبياد باريس 2024 وكانت الأصغر فى بعثة تنس الطاولة.

وفازت هنا جودة فى بداية العالم الجارى بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى كأفضل ناشئ عربى.

وتوجت هنا جودة ببطولة أفريقيا التي أقيمت فى تونس العام الماضى، بعد الفوز على دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات، إضافة إلى تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 فى الفردى ومع منتخب السيدات في منافسات الفرق أيضا كل هذا جعلها أيقونة فى تنس الطاولة على المستوى المحلى والأفريقى والدولى.

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، خلال الساعات الماضية عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح".