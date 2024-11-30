شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بوينس آيرس للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، في الفوز على التشيكية سارة بجلي في منافسات الدور نصف النهائي ببطولة دبليو تي إيه 125 كيه بوينس آيرس، للتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

وتعتبر ميار شريف هي المصنفة الرابعة للبطولة، وكانت ميار شريف قد تأهلت إلى نصف نهائى بطولة بوينس آيرس بالأرجنتين، بعد الفوز على لاعبة الأرجنتين جاسمين اورتنيز بنتيجة 2/1.

وتلتقي أيضاً ميار شريف مع البرازيلية لورا بيجوسي، ضد البرتغالية فرانسيسكا جورجي والبرازيلية إنجريد مارتينز فى نصف نهائي منافسات زوجي السيدات بالبطولة ذاتها.