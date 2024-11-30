شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغتوارى: اتحاد البادل وضع خطة لمدة 4 سنوات للاهتمام بالناشئين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد الغتواري رئيس الاتحاد المصرى للبادل بأن الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم شهدت مناقشة العديد من الملفات المهمة، وإصدار بعض القرارات.

وأضاف أحمد الغتواري، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لدينا خطة لمدة 4 أو 5 سنوات قادمة للاتحاد المصرى للبادل والاهتمام بقطاع الناشئين ومنح الأندية الخاصة الموافقة على المشاركة في البطولات المحلية".

وتابع أحمد الغتواري: "على صعيد المنتخبات نستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم، حيث إن هناك إنجازا كبيرا عندما صعد منتخب مصر لسيدات البادل إلى كأس العالم، ويعد المنتخب العربى والأفريقى الأول الذى صعد للبطولة في تاريخها".

واختتم أحمد الغتواري حديثه قائلا: "لدينا مشروع كبير تم التنسيق له حاليا وهو الاهتمام بـ1000 ناشئ بلعبة البادل خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة".