شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المصارعة: المجلس الجديد يعمل من أجل حصد ميدالية فى الأولمبياد من الآن والان مع تفاصيل الخبر

أكد سعيد صلاح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة الذى نجح فى الانتخابات اليوم أن المجلس الجديد سيعمل بداية من الغد من أجل التحضير للمنافسات المقبلة، وخاصة الأولمبياد.

وقال صلاح، في تصريحات خاصة الخليج 365، إنه سيسعى للم شمل أسرة المصارعة المصرية، مشيرا إلى أن الجميع يجب عليه التكاتف من أجل استعادة مكانة المصارعة العالمية.

واختتم العميد سعيد صلاح تصريحاته بأن المجلس الجديد لن يكون هناك إقصاء لأحد من أجل المصارعة، مشددا على أنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وكان قريبا من حصد ميدالية خلال الأولمبياد السابقة، ولكن غياب التوفيق منعنا من حصد ميدالية.

وفي سياق ذاته كشف محمود عكاشة عضو اتحاد المصارعة المنتخب، أن اللعبة تمتلك إمكانيات عالية لتحقيق نجاحات وميداليات كثيرة، ولكن غياب التمويل والتسويق كان سببا في عدم التوفيق خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس.

وأضاف: عكاشة سنسعى لزيادة موارد اللعبة من التطوير بشكل عام.

وشدد عكاشة على أن المصارعة تعاني من قلة عدد الهيئات الرياضية، وهى من المشكلات التي سنجتمع من أجل تعديلها.

واختتم محمود عكاشة تصريحاته قائلا: لدينا إمكانيات رياضية كبيرة في مصر سنسعى لاستغلالها أفضل استغلال خلال الفترة المقبلة.