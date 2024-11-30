شكرا لقرائتكم خبر عن غياب إمام عاشور والشناوى عن قائمة الأهلى لمباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة البنك الأهلي غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت استبعاد إمام عاشور؛ بسبب أزمته الأخيرة بعد مباراة استاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما شهدت القائمة استمرار غياب كل من: وسام أبو علي وأشرف داري ومحمد هاني ومحمد عبد الله للإصابة، بينما غاب محمد الشناوي، فيما تم استبعاد طاهر محمد بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

الهجوم: سمير محمد، محمود كهربا.