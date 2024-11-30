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غياب إمام عاشور والشناوى عن قائمة الأهلى لمباراة البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

السبت، 30 نوفمبر 2024 09:47 م

اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة البنك الأهلي غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة ، والتي شهدت استبعاد إمام عاشور؛ بسبب أزمته الأخيرة بعد مباراة استاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما شهدت القائمة استمرار غياب كل من: وسام أبو علي وأشرف داري ومحمد هاني ومحمد عبد الله للإصابة، بينما غاب محمد الشناوي، فيما تم استبعاد طاهر محمد بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

الهجوم: سمير محمد، محمود كهربا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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