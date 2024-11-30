شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحتفل بميدالية بطولة العالم على طريقتها والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بإحراز الميدالية البرونزية ببطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة، والتى تُوجت بها أمس على حساب لاعبة ألمانيا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونشرت هنا جودة، عبر خاصية القصص، بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للميدالية التى توجت بها والتى تعد الأولى عربيا وأفريقيا.

وتُوجت هنا جودة بالميدالية البرونزية والمركز الثالث ببطولة العالم التى أقيمت بالسويد بعد الخسارة أمام لاعبة ألمانيا بنتيجة 4-1.