شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة: هنا جودة تعرف طريق المكسب.. وانتظروا بطولاتها مع منتخب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن هنا جودة لاعبة واعدة وتحقيق برونزية بطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة بداية قوية لها حتى تحقق المزيد من الإنجازات ولكن على مستوى السيدات.

وقال عاشور، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هنا جودة تحتاج الفترة المقبلة إلى خطة طموحة حتى تُتوج بطلة على منصات العالم فى منافسات السيدات.

وأضاف رئيس اتحاد تنس الطاولة، إن هنا جودة لم تصل إلى منصة بطولة العالم بسهولة، بل عملت على نفسها منذ وقت طويل، واجتهدت حتى عرفت طريق المكسب، فهى لاعبة تعرف كيف تكون فى المقدمة، وذلك عن طريق دعم أسرتها لها وناديها والاتحاد أيضا.

وتابع: إن منتخب مصر سيعتمد على هنا الفترة المقبلة فى منافسات السيدات، كما أن تألق هنا سيساعد على تواجد عدد آخر من الناشئات الفترة القادمة ليسيروا على نهجها.