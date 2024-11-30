شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت هنا جودة بعد التتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم لتنس الطاولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت اللاعبة المصرية هنا جودة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 عاماً، حيث أصبحت أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتوج بميدالية في بطولة العالم في هذه المرحلة السنية.

وعلقت هنا جودة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب التتويج بالميدالية البرونزية كالتالى: "الحمد لله الحمد لله برونزية بطولة العالم للناشئين في السويد فردي تحت 19 سنة أول ميدالية مصرية عربية أفريقية فى تاريخ بطولة العالم تحت 19 سنة لتنس الطاولة.. الحمدلله جئت إلى هنا على أمل رفع الكأس.. وأتمنى أن أكون بطل العالم ولكن لم يكن من المفترض أن يكون.. أنا فخور بنفسي لأنني قاتلت كل نقطة وكل مباراة حتى النهاية.. لم يكن الأمر سهلاً وقد عملت بجد حقًا في العام الماضي لأكون أفضل وأتحسن جسديًا وعقليًا أنا ممتن للغاية لعائلتي ومدربي، وكل من كان بجانبي خلال كل ذلك، والأهم من ذلك أنني ممتن لله على كل شيء شكرًا للجميع على الدعم اللامتناهي وأعدكم أنني سأعمل بجد أكبر كل يوم لأفعل الأفضل وآمل أن أكون بطل العالم في يوم من الأيام".

وكانت هنا جودة قد تُوجت في أكتوبر الماضي ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة 2024 والتي أقيمت في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا للمرة الثانية على التوالي.