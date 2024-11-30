شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعرّض المهدي سليمان لإصابة قوية بعد مرور ربع ساعة ليتم استبداله اضطراريا ويشارك بدلا منه صبحي سليمان، وتدخلت سيارة الإسعاف لنقل المهدي خارج الملعب، واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع بسبب توقف اللعب أكثر من مرة خاصة وقت إصابة المهدي، ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة – مصطفى إبراهيم

الوسط: مورو ساليفو – عبد الغني محمد – عمرو صالح

الهجوم: إيمانويل إيبه - فادي فريد – بيكالي أوبامي



بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – حميد ماو – عماد فتحي

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – يسري وحيد