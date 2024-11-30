شكرا لقرائتكم خبر عن محمود "زلاكة" رجل مباراة سيراميكا ومودرن سبورت فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود "زلاكة" صانع العاب فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد تسجيله هاتريك في اللقاء والمساهمة في الفوز.

وحقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز الأهداف لفريق سيراميكا كل من محمود زلاكة ثلاث أهداف "هاتريك" في الدقائق 3 و57 و81 وإسلام عيسى في الدقيقة 56، بينما جاء هدف فريق مودرن سبورت الوحيد عن طريق جوناثان نجويم في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق مودرن سبورت عند النقطة الثالثة محتلا المركز الثالث عشر.