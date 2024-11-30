شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المهدى سليمان بالساق واستبداله فى مباراة الاتحاد والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

تعرض المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري للإصابة في الساق خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بعد مرور ربع ساعة من عمر المباراة، ليتم استبداله ويشارك بدلا منه صبحي سليمان الحارس البديل.

وأثبتت الفحوصات المبدئية التي خضع لها المهدي سليمان إصابته بكسر في ساق القدم، وهو ما استدعى دخول سيارة الإسعاف لنقله خارج الملعب.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة – مصطفى إبراهيم

الوسط: مورو ساليفو – عبد الغني محمد – عمرو صالح

الهجوم: إيمانويل إيبه - فادي فريد – بيكالي أوبامي



بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – حميد ماو – عماد فتحي

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – يسري وحيد