شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة زد وحرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق زد أول انتصار له في مسابقة الدوري المصري عقب الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد زد إلى 5 نقاط في المركز السابع بينما توقف رصيد حرس الحدود عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

سجل عبد الرحمن البانوبي هدف التقدم لفريق زد في الدقيقة 18 من تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وسجل زد الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق مصطفى زيكو، فيما أهدر شادي حسين فرصة محققة لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 44 وانتهى الشوط بتقدم زد بثنائية نظيفة.

وأضاف مصطفى زيكو الهدف الثالث لفيق زد في الدقيقة 52 بعد متابعته لتمريرة مصطفى سعد وأهداها في الشباك، قبل أن يلغى الهدف بداعي التسلل على زيكو، واستمرت النتيجة بدون تعديل على مدار الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.



وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد أشرف – محمد إسماعيل – مصطفى العش – سامح إبراهيم

خط الوسط: حمدي علاء – أحمد الصغيري - مصطفى سعد

خط الهجوم: شادي حسين – عبد الرحمن البانوبي – مصطفى زيكو



بينما جاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – كواسي إيسو

خط الوسط: محمد مصطفى – محمد أشرف – إيزي إيميكا – فوزي الحناوي

خط الهجوم: عمر فتحي – محمود أبو جودة – تريسور موفوسي