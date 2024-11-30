شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم اتحاد الشرطة 3 - 0 فى ثامن جولات دورى الكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الثامنة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025.

ونجح الزمالك فى أولى مواجهاته فى تحقيق الفوز على بتروجت 3-2 قبل الفوز على هليوبوليس واتحاد الشرطة والمقاولون والشمس على التوالى ثم بتروجت وهليوبوليس فى الجولة الماضية 3-0 .

وأُغلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.