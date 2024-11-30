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الزمالك يهزم اتحاد الشرطة 3 - 0 فى ثامن جولات دورى الكرة الطائرة رجال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - ندى مجاهد

السبت، 30 نوفمبر 2024 08:46 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الثامنة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025.

ونجح الزمالك فى أولى مواجهاته فى تحقيق الفوز على بتروجت 3-2  قبل الفوز على هليوبوليس واتحاد الشرطة والمقاولون والشمس على التوالى ثم بتروجت وهليوبوليس فى الجولة الماضية 3-0   .

وأُغلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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