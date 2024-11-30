بطولة إنكلترا: نيوكاسل يهدر فوزا في متناوله

الرياص - اسماء السيد - لندن : أهدر نيوكاسل فوزا كان في متناوله عندما تقدّم على مضيفه كريستال بالاس بهدف حتى الوقت بدل الضائع قبل ان يدرك الأخير التعادل 1 1 في الرمق الاخير، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت.

وفوّت نيوكاسل فرصة كبيرة للتقدم الى المركز السابع، فبقي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة. في المقابل، حصد بالاس نقطة ثمينة في صراعه على تحاشي الهبوط اذ يملك 9 نقاط في المركز السابع عشر.

وفشل نيوكاسل في الفوز لمباراته الثانية تواليا بعد سقوطه المفاجىء على أرضه أمام وست هام في الجولة الماضية.

وبعد انتهاء الشوط الاول بنتيجة سلبية تخلله اصابة مهاجم نيوكاسل السويدي الدولي ألكسندر ايزاك في الدقيقة 22 وعدم اكماله المباراة، تقدم نيوكاسل عبر النيران الصديقة عندما سجل مدافع بالاس الدولي مارك غويهي هدفا في مرماه (53).

وعلى الرغم من نجاح نيوكاسل في ادارة المباراة معظم فترات الشوط الثاني، الّا أن بالاس نجح في انتزاع التعادل في الرمق الاخير عندما استثمر الكولومبي دانيال مونوس كرة عرضية متقنة ليسددها رأسية قوية عجز حارس نيوكاسل الدولي نيك بوب في التصدي لها في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وعزز نوتنغهام فوريست رصيده في المركز السادس ورفعه الى 22 نقطة بفوزه على إيبوسيتش تاون بهدف سجله هدافه النيوزيلندي كريس وود من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وسقط ليستر سيتي الذي تخلى عن مدربه ستيف كوبر مطلع الاسبوع الحالي سقوطا كبيرا أمام برنتفورد 1 4.

وسيتولى الهولندي الدولي السابق رود فان نيستلروي مهمة تدريب ليستر اعتبارا من الاحد.

تقدم ليستر بهدف الارجنتيني فاكوندو بونانوتي (21)، قبل ان يفرض الالماني كيفن شاده نفسه نجما للمباراة بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 29 و45+8 و59، بعدما كان أدرك زميله الكونغولي يوان ويسا هدف التعادل (25).

وعاد بورنموث من أرض وفرهامبتون بالفوز 4 2.

تناوب على تسجيل أهداف الفائز الهولندي جاستن كلويفرت الذي دوّن اسمه في تاريخ بريميرليغ بعدما بات اول لاعب يسجل ثلاثية "هاتريك" من ركلات جزاء في الدقائق 3 و18 و74، في حين سجل المجري ميلوس كيركز الهدف الاخر (8).

وسجل النروجي يورغن ستراند لارسن هدفي الخاسر (5 و69).

ويلتقي لاحقا وست هام مع جاره اللندني ارسنال.