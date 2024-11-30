جائزة قطر الكبرى: بياستري يحرز السباق السريع وماكلارين يعزز صدارته

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : منح البريطاني لاندو نوريس المركز الأول لزميله الأسترالي أوسكار بياستري في السباق السريع لجائزة قطر الكبرى السبت، ليحقق فريق ماكلارين ثنائية عزز بفضلها صدارته لترتيب الصانعين أمام فيراري وريد بول.

وحافظ نوريس الذي انطلق من المركز الاول على حلبة لوسيل على الصدارة عند المنعطف الأول وبدا انه يتجه لتحقيق فوز سهل، لدرجة انه قام بابطاء سرعته من أجل مساعدة بياستري على الاحتفاظ بالمركز الثاني بسبب الضغوطات التي مارسها سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل الذي كان ثالثا.

ولكن قبل اشهار العلم المرقط إيذانا بنهاية السباق، أفسح نوريس الذي خسر رهان إحراز باكورة ألقابه في الفئة الاولى في الجولة الماضية في لاس فيغاس لصالح سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، على افساح المجال أمام بياستري ليتجاوزه مشرعا أمامه باب الفوز بفارق 0.136 ثانية.

وردّ نوريس الجميل لزميله الذي كان قدّم له على طبق من ذهب المركز الاول في جائزة البرازيل الكبرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وهو الفوز الثاني لبياستري في أحد سباقات السرعة (السبرينت)، بعد عام من تحقيقه انتصاره الاول في قطر أيضا، علما أن سجله يتضمن الفوز في جائزتي المجر واذربيجان هذا العام.

قال السائق البالغ 23 عاما "كان عليّ الدفاع طوال السباق، وافتقرت إلى القليل من الإيقاع، وواجهت صعوبة طفيفة لكننا قمنا بعمل جماعي رائع. من الرائع تحقيق الثنائية".

وتحت الأضواء الكاشفة في حلبة لوسيل، حصد ماكلارين أكبر عدد ممكن من النقاط السبت (15)، في سعيه لاحراز لقب الصانعين للمرة الاولى منذ عام 1998.

ورفع ماكلارين رصيده في صدارة الصانعين إلى 623 نقطة متقدما بفارق 30 نقطة عن فيراري الثاني و67 عن ريد بول الثالث، وذلك قبل جولتين على النهاية اذ إلى جانب قطر ستقام الجولة الختامية على حلبة مرسى ياس في أبوظبي الاسبوع المقبل.

وحلّ سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو في المركزين الرابع والخامس تواليا، أمام البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات، والألماني نيكو هالكنبرغ (هاس).